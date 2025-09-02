Сегодня ночью, 2 сентября, ударные дроны атаковали Ростов-на-Дону в России. Там прогремело не менее 15 взрывов.

Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь и местные жители в соцсетях.

Атака дронов на Ростов сегодня, 2 сентября: что известно

По словам губернатора, над городом в Ростовской области работала российская противовоздушная оборона.

В микрорайоне Левенцовский повреждены две многоэтажки: на ул. Ткачева поврежден фасад и кровля 19-этажного дома, эвакуация жителей не потребовалась; на ул. Еляна взрывами повреждены фасад и остекление в квартирах 25-этажного дома.

Ночью с различными жалобами за медицинской помощью обратились трое взрослых и ребенок.

В одной из квартир дома обнаружили неразорвавшийся снаряд, эвакуировали 320 жителей.

Местные жители насчитали более 10 взрывов в Ростове.

На западной окраине Ростова и возле соседнего хутора Красный Крым загорелась трава, огонь потушили.

Ночью 30 августа Силы обороны Украины с помощью дронов нанесли удар по Краснодарскому и Сизранскому нефтеперерабатывающим заводам в РФ. На местах попаданий возникли многочисленные пожары.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 287-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

