Сьогодні вночі 2 вересня ударні дрони атакували Ростов-на-Дону, що в Росії. Там пролунало щонайменше 15 вибухів.

Про це повідомив виконувач обов’язків губернатора Ростовської області Юрій Слюсар та місцеві жителі у соцмережах.

Атака дронів на Ростов сьогодні, 2 вересня: що відомо

За словами губернатора, над містом та Ростовською областю працювала російська протиповітряна оборона.

Зараз дивляться

У мікрорайоні Левенцовський пошкоджено дві багатоповерхівки: на вул. Ткачова пошкоджено фасад і покрівлю 19-поверхового будинку, евакуація жителів не знадобилася; на вул. Єляна вибухами пошкоджено фасад і скління у квартирах 25-поверхового будинку.

Вночі з різними скаргами по медичну допомогу звернулися троє дорослих і дитина.

В одній із квартир будинку виявили нерозірваний снаряд, евакуювали 320 мешканців.

Місцеві жителі нарахували понад 10 вибухів у Ростові.

На західній околиці Ростова і біля сусіднього хутора Красний Крим загорілася трава, вогонь загасили.

Вночі 30 серпня Сили оборони України дронами уразили Краснодарський та Cизранський нафтопереробні заводи у РФ. На місцях влучань численні пожежі.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 287-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.