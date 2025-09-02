Вночі безпілотники атакували Ростов-на-Дону: які наслідки
Сьогодні вночі 2 вересня ударні дрони атакували Ростов-на-Дону, що в Росії. Там пролунало щонайменше 15 вибухів.
Про це повідомив виконувач обов’язків губернатора Ростовської області Юрій Слюсар та місцеві жителі у соцмережах.
Атака дронів на Ростов сьогодні, 2 вересня: що відомо
За словами губернатора, над містом та Ростовською областю працювала російська протиповітряна оборона.
У мікрорайоні Левенцовський пошкоджено дві багатоповерхівки: на вул. Ткачова пошкоджено фасад і покрівлю 19-поверхового будинку, евакуація жителів не знадобилася; на вул. Єляна вибухами пошкоджено фасад і скління у квартирах 25-поверхового будинку.
Вночі з різними скаргами по медичну допомогу звернулися троє дорослих і дитина.
В одній із квартир будинку виявили нерозірваний снаряд, евакуювали 320 мешканців.
Місцеві жителі нарахували понад 10 вибухів у Ростові.
На західній околиці Ростова і біля сусіднього хутора Красний Крим загорілася трава, вогонь загасили.
Вночі 30 серпня Сили оборони України дронами уразили Краснодарський та Cизранський нафтопереробні заводи у РФ. На місцях влучань численні пожежі.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 287-му добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.