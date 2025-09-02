В ночь на 2 сентября (с вечера понедельника) армия РФ атаковала Украину 150 ударными дронами типа Шахед и беспилотниками-имитаторами различных типов.

Последствия ночной атаки и результаты работы ПВО

В течение ночи враг запускал БпЛА из направлений Курска, Брянска, Миллерово, Приморско-Ахтарска и мыса Чауда во временно оккупированном Крыму.

В отражении воздушной атаки участвовали авиация, зенитные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны.

Сейчас смотрят

В Воздушных силах ВСУ сообщили, что предварительно, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 120 вражеских дронов на Севере, Юге, Востоке и в Центре страны.

В то же время, к сожалению, есть попадания 30 ударных БпЛА на девяти локациях, а также падение сбитых целей и их обломков еще на пяти.

Во время атаки российских дронов ночью 2 сентября в Белой Церкви зафиксированы попадания и пожары, погиб мужчина.

В частности, повреждено остекление многоэтажных домов, горели помещения гаражного кооператива и производственного предприятия.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 287-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник : Воздушные силы ВСУ

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.