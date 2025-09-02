С 14 декабря 2025 года до польско-украинской границе начнут курсировать новые поезда. Их запустят Германия и Польша.

Новые поезда до польско-украинской границе

Между Германией и Польшей с 14 декабря этого года будет существенно расширено железнодорожное сообщение. Ожидается, что количество прямых рейсов вырастет с 11 до 17 в сутки, что означает прирост на 54%.

Польская PKP Intercity и немецкая Deutsche Bahn планируют запустить рейсы между Берлином и Варшавой, которые будут курсировать каждые два часа. К тому же, Лейпциг впервые получит прямой дневной поезд до Кракова и Перемышля, который граничит с Украиной, информирует профильное издание RAILMARKET.

Среди других вариантов обновленного расписания для путешественников:

ночные маршруты: один между Берлином и Перемышлем, еще один — между Берлином и Хелмом;

дополнительные вагоны в Краков и Перемышль на известный поезд Chopin из Мюнхена.

К тому же, благодаря обновлению расписания сократится время в пути. Например, маршрут Лейпциг — Вроцлав будет длиться всего 3,5 часа. Пассажиры из Мюнхена, Нюрнберга и Франкфурта смогут быстрее прибывать до Вроцлава — где-то на два часа раньше благодаря удобным пересадкам в Лейпциге. Кроме того, предусмотрены остановки в Хемнице и Дрездене.

