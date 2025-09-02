З 14 грудня 2025 року до польсько-українського кордону почнуть курсувати нові потяги, які запустять Німеччина та Польща.

Нові потяги до польсько-українського кордону

Між Німеччиною та Польщею з 14 грудня цього року буде суттєво розширено залізничне сполучення. Очікується, що кількість прямих рейсів зросте з 11 до 17 на добу, що означає приріст на 54%.

Польська PKP Intercity та німецька Deutsche Bahn компанії планують запустити рейси між Берліном і Варшавою, які курсуватимуть кожні дві години. До того ж, Лейпциг вперше отримає прямий денний потяг до Кракова та Перемишля, який межує з Україною, інформує профільне видання RAILMARKET.

Серед інших варіантів оновленого розкладу для мандрівників:

нічні маршрути: один — між Берліном і Перемишлем, ще один — між Берліном і Хелмом;

додаткові вагони до Кракова та Перемишля на відомий потяг Chopin із Мюнхена.

До того ж, завдяки оновленню розкладу скоротиться час у дорозі. Наприклад, маршрут Лейпциг — Вроцлав триватиме лише 3,5 години. Пасажири з Мюнхена, Нюрнберга та Франкфурта зможуть швидше діставатися Вроцлава — приблизно на дві години раніше завдяки зручним пересадкам у Лейпцигу. Крім того, передбачено зупинки у Хемніці та Дрездені.

