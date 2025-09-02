Страны НАТО серьезно относятся к инциденту, когда самолет с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен во время ее визита в Болгарию подвергся вероятному вмешательству в работу GPS со стороны России.

Реакция НАТО на инцидент с самолетом президента Еврокомиссии

Как заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, Организация Североатлантического договора уже усиливает реакцию после инцидента с самолетом, на борту которого находилась президент Еврокомиссии.

— К этому относятся очень серьезно. Именно поэтому НАТО активизируется в вопросах гибридных, кибернетических и других. Мы согласовали политику, которая позволит нам быть более эффективными в этой области, — сказал Рютте.

По его словам, речь идет о глушении коммерческих самолетов с потенциально катастрофическими последствиями, покушении на крупного промышленника в одной из стран-членов НАТО, нападении на Национальную службу здравоохранения в Великобритании.

Сейчас смотрят

По мнению генерального секретаря НАТО, это масштабные инциденты, которые имеют огромное значение.

Именно поэтому, когда 25 декабря прошлого года стало известно о перерезании подводного кабеля между Эстонией и Финляндией, верховный главнокомандующий ВС НАТО в течение 10 дней начал усиленную операцию по наблюдению в Балтийском море, подчеркнул Рютте.

Он уверяет, что в НАТО работают днем и ночью, чтобы противостоять этим инцидентам и дать гарантию, что они больше не повторятся.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.