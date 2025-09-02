Країни НАТО серйозно ставляться до інциденту, коли літак із президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн під час її візиту до Болгарії зазнав ймовірного втручання в роботу GPS із боку Росії.

Реакція НАТО на інцидент з літаком президентки Єврокомісії

Як заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте, Організація Північноатлантичного договору вже посилює реакцію після інциденту з літаком, на борту якого перебувала президентка Єврокомісії.

– До цього ставляться дуже серйозно. Саме тому НАТО активізується в питаннях гібридних, кібернетичних та інших. Ми узгодили політику, яка дозволить нам бути більш ефективними в цій галузі, – сказав Рютте.

За його словами, йдеться про глушіння комерційних літаків з потенційно катастрофічними наслідками, замах на великого промисловця в одній з країн-членів НАТО, напад на Національну службу охорони здоров’я у Великій Британії.

На думку генерального секретаря НАТО, це масштабні інциденти, які мають величезне значення.

Саме тому, коли 25 грудня минулого року стало відомо про перерізання підводного кабелю між Естонією і Фінляндією, верховний головнокомандувач ЗС НАТО протягом 10 днів розпочав посилену операцію зі спостереження в Балтійському морі, наголосив Рютте.

Він запевняє, що в НАТО працюють вдень та вночі, щоб протистояти цим інцидентам і надати гарантію, що вони більше не повторяться.

