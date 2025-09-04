Крупнейший в мире айсберг A23a, который на протяжении десятилетий считался гигантом Антарктики, сейчас быстро раскалывается на несколько огромных фрагментов.

Почему айсберг A23a разрушается

Как отметил океанограф Британской антарктической службы Эндрю Мейерс, в настоящее время A23a быстро теряет целостность.

— Айсберг сбрасывает настолько большие куски, что они сами классифицируются как айсберги Национальным ледовым центром США, — сказал Мейерс.

По словам ученого, обломки A23a подхватило мощное струйное течение — Южный антарктический фронт циркумполярного течения, которое движется против часовой стрелки вокруг Южной Джорджии.

Скорее всего, этот поток вынесет ледяные фрагменты на северо-восток.

Площадь айсберга уже сократилась более чем вдвое. Ранее его масса составляла около 1,1 триллиона тонн, а площадь — 3 672 кв. км, что можно сопоставить с размером американского штата Род-Айленд.

Сейчас площадь айсберга составляет около 1 700 кв. км, что сопоставимо с размером Большого Лондона.

Как появился айсберг A23a

A23a появился в 1986 году, когда откололся от шельфового ледника Филхнера-Ронне.

С тех пор он удерживал титул крупнейшего айсберга в мире, порой уступая только другим гигантам — A68 в 2017 году и A76 в 2021-м.

Более 30 лет айсберг оставался прикованным ко дну моря Уэдделла, пока не потерял контакт с грунтом и не начал дрейфовать.

В 2020 году его подхватили течения, и он несколько раз останавливался в так называемой колонне Тейлора, пока в конце концов снова не начал двигаться.

Как отмечают в CNN, A23a следует за судьбой предыдущих мегаайсбергов — A68 и A76, которые тоже распались недалеко от Южной Георгии, британской заморской территории в Атлантике.

Впрочем, A23a оказался гораздо более долговечным: он продержался почти четыре десятилетия, прежде чем начать разрушаться.

