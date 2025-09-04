Найбільший у світі айсберг A23a, який протягом десятиліть вважався гігантом Антарктики, нині швидко розколюється на кілька величезних фрагментів.

Про це повідомляє CNN.

Чому айсберг A23a руйнується

Як зазначив океанограф Британської антарктичної служби Ендрю Мейєрс, нині A23a швидко втрачає цілісність.

— Айсберг скидає настільки великі шматки, що вони самі класифікуються як айсберги Національним льодовим центром США, – сказав Майєрс.

За словами вченого, уламки A23a підхопила потужна струменева течія — Південний антарктичний фронт циркумполярної течії, яка рухається проти годинникової стрілки навколо Південної Джорджії.

Найімовірніше, цей потік винесе крижані фрагменти на північний схід.

Площа айсберга вже скоротилася більш ніж удвічі. Раніше його маса становила близько 1,1 трильйона тонн, а площа – 3 672 кв. км, що можна співставити з розміром американського штату Род-Айленд.

Зараз площа айсберга становить близько 1 700 кв. км, що можна порівняти з розміром Великого Лондона.

Як з’явився айсберг A23a

A23a з’явився у 1986 році, коли відколовся від шельфового льодовика Фільхнера-Ронне.

Відтоді він утримував титул найбільшого айсберга світу, часом поступаючись лише іншим гігантам — A68 у 2017 році та A76 у 2021-му.

Більше ніж 30 років айсберг залишався прикутим до дна моря Ведделла, аж доки не втратив контакт із ґрунтом і не почав дрейфувати.

У 2020 році його підхопили течії, і він кілька разів зупинявся у так званій колоні Тейлора, поки зрештою знову не почав рухатися.

Як зазнають у CNN, A23a йде слідом за долею попередніх мегаайсбергів — A68 та A76, які теж розпалися неподалік Південної Георгії, британської заморської території в Атлантиці.

Втім, A23a виявився набагато довговічнішим: він протримався майже чотири десятиліття, перш ніж почати руйнуватися.

