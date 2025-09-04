В ближайшие недели станет ясно, каким будет вклад Соединенных Штатов Америки в усилия Коалиции желающих, посвященной созданию долгосрочного плана обеспечения гарантий безопасности для Украины.

Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон во время совместного брифинга с президентом Украины Владимиром Зеленским по итогам встреч в Париже.

Каким будет вклад США в Коалицию желающих

По словам Макрона, представители стран Европы провели разговор с президентом США Дональдом Трампом.

— Мы провели разговор с Трампом. И в ближайшие недели будет определен вклад США в эту коалицию, — утверждает президент Франции.

Он подчеркнул, что уже определены вклады европейских стран, Азиатско-Тихоокеанского региона и Канады.

— Это все было согласовано сегодня с Трампом. Далее будут контакты между американцами и россиянами, — сказал Макрон.

Как объяснил президент Франции, на сегодня 26 стран готовы направить войска в Украину или поддержать их.

Макрон добавил, что на столе есть военное и политическое предложение предоставить гарантии безопасности Украине.

