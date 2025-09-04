Найближчими тижнями стане зрозуміло, яким буде внесок Сполучених Штатів Америки у зусилля Коаліції охочих, присвяченій створенню довгострокового плану забезпечення гарантій безпеки для України.

Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон під час спільного брифінгу з президентом України Володимиром Зеленським за підсумками зустрічей у Парижі.

Яким буде внесок США до Коаліції охочих

За словами Макрона, представники країн Європи провели розмову з президентом США Дональдом Трампом.

Зараз дивляться

– Ми провели розмову з Трампом. І найближчими тижнями буде визначено внесок США в цю коаліцію, – стверджує президент Франції.

Він наголосив, що вже визначені внески європейських країн, Азійсько-Тихоокеанського регіону та Канади.

– Це все було погоджено сьогодні з Трампом. Далі будуть контакти між американцями і росіянами, – сказав Макрон.

Як пояснив президент Франції, на сьогодні 26 країн готові надіслати війська до України або підтримати їх.

Макрон додав, що на столі є військова і політична пропозиція надати гарантії безпеки Україні.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.