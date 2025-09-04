В Париже началась видеоконференция с участием американского президента Дональда Трампа, президентов Франции и Украины Эммануэля Макрона и Владимира Зеленского, а также еще некоторых участников Коалиции желающих.

Об этом сообщила пресс-служба Елисейского дворца.

Как и было запланировано, после 14 часов лидеры возобновили свою работу звонком президенту Трампу, сообщили в пресс-службе.

После встречи Коалиции желающих

Так, после первой части парижского саммита Коалиции желающих премьер-министр Ирландии Михеал Мартин отметил, что переговоры были сосредоточены на достижении дальнейшего прогресса в вопросе гарантий безопасности для Украины.

По его словам, эти гарантии могут иметь различные формы, от миротворческих сил, к которым готовы присоединиться некоторые страны, до дальнейшего обучения украинских Вооруженных сил.

Он также сказал, что Ирландия готова принять участие в своего рода миротворческой миссии.

Премьер Хорватии Андрей Пленкович также подчеркнул необходимость продолжать оказывать всестороннюю помощь Украине и поддерживать ее стремление к вступлению в ЕС.

Премьер Эстонии Кристен Михал отметил, что, хотя Путин надеется, что его игры утомят демократический мир, единство и решимость стран доказали обратное.

Глава испанского правительства Педро Санчес также призвал к трансатлантическому единству, заявив и призвав партнеров не идти на уступки российской агрессии.

Президент Литвы Гитанас Науседа подчеркнул, что гарантии безопасности Украины должны обеспечивать реальное сдерживание, а не быть очередным Будапештским меморандумом.

