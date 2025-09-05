В Рязанской области РФ в ночь на 5 сентября дроны атаковали местный нефтеперерабатывающий завод, после чего там прогремели взрывы.

Об этом сообщают российские Telegram-каналы.

Взрывы на НПЗ в Рязани

Жители Рязани сообщали о нескольких громких взрывах и возгорании в одном из районов города после 1:15 по местному времени.

После этого очевидцы заявляли, что видят вспышки в небе и столб густого черного дыма.

Губернатор Рязанской области Павел Малков подтвердил атаку дронов, заявив, что на территорию промышленного предприятия “попали обломки”. По его словам, последствия “устраняются”.

Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко написал, что удар по НПЗ был нанесен Силами беспилотных систем ВСУ.

Telegram-канал Exilenova+ пишет, что на предприятии, которое было поражено, вероятно, повреждена установка ЭЛОУ-АВТ-6 (электроохладительная установка, атмосферно-вакуумная трубчатка), которая перерабатывает более 6 млн тонн нефтепродуктов в год.

