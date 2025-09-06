6 сентября дроны атаковали подстанцию в Климово Брянской области.

Об этом сообщает Крымский ветер.

Атака на подстанцию в Климово

В результате атаки начался пожар, над населенным пунктом местные жители заметили густой дым.

Стоит отметить, что Климово расположено в 15 км от границы с Украиной.

Климово, Брянськая область

Напомним, ночью 24 августа Силы обороны Украины нанесли удар по Сырзанскому нефтеперерабатывающему заводу в Самарской области России.

Благодаря совместной работе ГУР, Сил беспилотных систем и других составляющих Сил обороны Украины была поражена топливно-энергетическая инфраструктура врага.

Предприятие обеспечивало российских оккупантов бензином, дизельным топливом, авиационным керосином и другими нефтепродуктами.

Фото: Крымский ветер

