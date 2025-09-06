Евгения Мороз, редактор ленты новостей
Дроны атаковали подстанцию в Брянской области: что известно
6 сентября дроны атаковали подстанцию в Климово Брянской области.
Об этом сообщает Крымский ветер.
Атака на подстанцию в Климово
В результате атаки начался пожар, над населенным пунктом местные жители заметили густой дым.
Стоит отметить, что Климово расположено в 15 км от границы с Украиной.
Климово, Брянськая область
Напомним, ночью 24 августа Силы обороны Украины нанесли удар по Сырзанскому нефтеперерабатывающему заводу в Самарской области России.
Благодаря совместной работе ГУР, Сил беспилотных систем и других составляющих Сил обороны Украины была поражена топливно-энергетическая инфраструктура врага.
Предприятие обеспечивало российских оккупантов бензином, дизельным топливом, авиационным керосином и другими нефтепродуктами.
Фото: Крымский ветер
