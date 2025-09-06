6 вересня дрони атакували підстанцію у Климово Брянської області.

Про це повідомляє Кримський вітер.

Атака на підстанцію у Климово

Унаслідок атаки почалася пожежа, над населеним пунктом місцеві жителі помітили густий дим.

Варто зазначити, що Климово розташоване за 15 км від кордону України.



Нагадаємо, уночі проти 24 серпня Сили оборони України уразили Сизранський нафтопереробний завод у Самарській області Росії.

Завдяки спільній роботі ГУР, Сил безпілотних систем та інших складових Сил оборони України було уражено паливно-енергетичну інфраструктуру ворога.

Підприємство забезпечувало російських окупантів бензином, дизельним паливом, авіаційним гасом та іншими нафтопродуктами.

Фото: Кримський вітер

