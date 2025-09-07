Заместитель начальника ГУР Минобороны Вадим Скибицкий заявил, что Россия в этом году намерена изготовить десятки современных самолетов, сотни танков и почти 2,5 тыс. высокоточных ракет различного класса.

Об этом он рассказал в интервью Укринформу.

Производство самолетов, танков и артиллерии

— Мы четко понимаем те цифры, которые Российская Федерация на сегодняшний день запланировала по выпуску новых типов вооружения. Если говорить, например, о современных самолетах, а это Су-57, Су-35, Су-34 и Су-30, то они запланировали на этот год 57 единиц, — отметил Скибицкий.

По его словам, также РФ запланировала выпустить почти 250 танков типа Т-90М (новых, не модернизированных), около 1 100 новых БТР-3, БТР-82А, 365 единиц артиллерийских систем (также не модернизированных).

Скибицкий уточнил, что РФ, подобно Украине, концентрирует ресурсы на тех видах вооружения, которые показали эффективность в войне: беспилотниках, FPV-дронах и различных ракетных системах.

Высокоточные ракеты и дроны

— В 2025 году агрессор запланировал выпуск почти 2,5 тыс. так называемых высокоточных ракет различного класса. К ним относятся крылатые и баллистические ракеты комплекса Искандер, гиперзвуковые ракеты Кинжал и другие. Россия намерена увеличивать производство. Кроме того, мы заметили существенный рост выпуска беспилотных летательных аппаратов, прежде всего таких как Герань, Гарпия и FPV-дронов, – сообщил представитель ГУР.

Скибицкий подчеркнул, что утверждения о якобы отказе Москвы от тяжелой техники в пользу беспилотников – ложные.

— Это абсолютно некорректно. Военная разведка располагает данными о программе вооружения вооруженных сил РФ на 10 лет, с 2026-го по 2037-й. Россияне четко прописали там основные требования, которые они предъявляют к оборонно-промышленному комплексу в отношении тяжелого вооружения, боевых кораблей, авиации, ракетных систем. Мы знаем, что они будут развивать стратегическую и дальнюю авиацию благодаря модернизации и созданию новых самолетов, – пояснил он.

По словам заместителя начальника ГУР, основными танками РФ останутся Т-90, Армата и Т-80.

Кроме того, россияне планируют производство новых артиллерийских систем – Коалиция, Мста, Мальва, Гиацинт, Магнолия. Также в планах – разработка ракет большой дальности и гиперскоростных противокорабельных средств.

Новые ракеты для войны против НАТО

— То есть они предусматривают три направления совершенствования ракетного вооружения: первое – увеличение дальности, второе – точности и третье – увеличение боевой части. Потому что бить по территории Украины – это один боевой радиус, а для подготовки к 2030 году к войне со странами НАТО, соответственно и боевой радиус действия такого вооружения должен быть больше. Именно это они закладывают в свои программы вооружения, – подчеркнул Скибицкий.

Он добавил, что Москва планирует постепенно довести количество беспилотных и бесэкипажных систем на поле боя до 40% от общей доли вооружения.

