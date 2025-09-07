Заступник начальника ГУР Міноборони Вадим Скібіцький заявив, що Росія цього року має намір виготовити десятки сучасних літаків, сотні танків та майже 2,5 тис. високоточних ракет різного класу.

Про це він розповів в інтерв’ю Укрінформу.

Виробництво літаків, танків і артилерії

– Ми чітко розуміємо ті цифри, які Російська Федерація на сьогодні спланувала щодо випуску нових типів озброєння. Якщо сказати, наприклад, про сучасні літаки, а це Су-57, Су-35, Су-34 і Су-30, то вони запланували на цей рік 57 одиниць, – зазначив Скібіцький.

За його словами, також РФ запланувала випустити майже 250 танків типу Т-90М (нових, не модернізованих), близько 1 100 нових БТР-3, БТР-82А, 365 одиниць артилерійських систем (також не модернізованих).

Скібіцький уточнив, що РФ, подібно до України, концентрує ресурси на тих видах озброєння, які показали ефективність у війні: безпілотниках, FPV-дронах та різних ракетних системах.

Високоточні ракети та дрони

– У 2025 році агресор запланував випуск майже 2,5 тис. так званих високоточних ракет різного класу. До них належать крилаті та балістичні ракети комплексу Іскандер, гіперзвукові ракети Кинджал та інші. Росія має намір збільшувати виробництво. Крім того, ми помітили суттєве зростання випуску безпілотних літальних апаратів, насамперед таких як Герань, Гарпія та FPV-дронів, – повідомив представник ГУР.

Скібіцький наголосив, що твердження про нібито відмову Москви від важкої техніки на користь безпілотників – хибні.

– Це абсолютно некоректно. Воєнна розвідка має дані стосовно програми озброєння збройних сил РФ на 10 років, з 2026-го по 2037-й. Росіяни чітко там прописали основні вимоги, які вони ставлять перед оборонно-промисловим комплексом стосовно важкого озброєння, бойових кораблів, авіації, ракетних систем. Ми знаємо, що вони будуть розвивати стратегічну й дальню авіацію завдяки модернізації та створенню нових літаків, – пояснив він.

За словами заступника начальника ГУР, основними танками РФ залишатимуться Т-90, Армата і Т-80.

Окрім того, росіяни планують виробництво нових артилерійських систем – Коаліція, Мста, Мальва, Гіацинт, Магнолія. Також у планах – розробка ракет великої дальності та гіпершвидкісних протикорабельних засобів.

Нові ракети для війни проти НАТО

– Тобто вони передбачають три напрями вдосконалення ракетного озброєння: перше – збільшення дальності, друге – точності і третє – збільшення бойової частини. Тому що бити по території України – це один бойовий радіус, а для підготовки до 2030 року до війни з країнами НАТО, відповідно і бойовий радіус дії такого озброєння повинен бути більший. Саме це вони закладають у свої програми озброєння, – підкреслив Скібіцький.

Він додав, що Москва планує поступово довести кількість безпілотних та безекіпажних систем на полі бою до 40% від загальної частки озброєння.

