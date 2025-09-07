Ночью 7 сентября Силы обороны поразили линейно-производственную диспетчерскую станцию 8-Н в районе населенного пункта Найтоповичи Брянской области РФ.

Информацию об этом подтвердили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Кроме того, под ударами оказались мощности Ильского НПЗ в Краснодарском крае РФ и место дислокации оккупантов и их складов в Курской области РФ.

Поражение ЛВДС 8-Н нефтепровода Стальной конь: что известно

Линейно-производственную диспетчерскую станцию 8-Н в районе населенного пункта Найтоповичи Брянской области РФ поразили 7 сентября подразделения ракетных войск и артиллерии и Сил беспилотных систем ВСУ совместно с другими составляющими Сил обороны.

Зафиксированы многочисленные попадания и пожары в районе насосной станции и резервуарного парка.

ЛВДС 8-Н входит в комплекс магистрального нефтепровода Стальной конь, мощность перекачки которого составляет 10,5 млн тонн.

Объект имеет стратегическое значение для обеспечения транспортировки нефтепродуктов для российской оккупационной армии.

Кроме того, подразделения Сил спецопераций ВСУ осуществили огневое повреждение мощностей Ильского НПЗ в Краснодарском крае РФ.

Этот нефтеперерабатывающий завод ежегодно перерабатывает 6,42 млн тонн нефти и запасов в обеспечении вооруженных сил РФ.

Фиксировались взрывы и пожары в районе объекта.

Также подтверждено успешное попадание по местам дислокации и складам материально-технического обеспечения российских воинских частей в Курской области РФ.

Результаты огневого воздействия уточняются.

