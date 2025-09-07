Уночі проти 7 вересня Сили оборони уразили лінійно-виробничу диспетчерську станцію 8-Н у районі населеного пункту Найтоповичі Брянської області РФ.

Інформацію про це підтвердили в Генеральному штабі Збройних сил України.

Крім того, під ударами були потужності Ільського НПЗ у Краснодарському краї РФ та місце дислокації окупантів та їхніх складів у Курській області РФ.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Ураження ЛВДС 8-Н нафтопроводу Стальной конь: що відомо

Лінійно-виробничу диспетчерську станцію 8-Н у районі населеного пункту Найтоповичі Брянської області РФ уразили 7 вересня підрозділи ракетних військ і артилерії та Сил безпілотних систем ЗСУ спільно з іншими складовими Сил оборони.

Зафіксовано численні влучання та пожежі в районі насосної станції та резервуарного парку.

ЛВДС 8-Н входить до комплексу магістрального нафтопроводу Стальной конь, потужність перекачування якого складає 10,5 млн тонн.

Об’єкт має стратегічне значення для забезпечення транспортування нафтопродуктів для російської окупаційної армії.

Крім того, підрозділи Сил спецоперацій ЗСУ здійснили вогневе ушкодження потужностей Ільського НПЗ у Краснодарському краї РФ.

Цей нафтопереробний завод щороку переробляє 6,42 млн тонн нафти та запасів у забезпеченні збройних сил РФ.

Фіксувалися вибухи та пожежі в районі об’єкта.

Також підтверджено успішне влучення на місцях дислокації та складів матеріально-технічного забезпечення російських військових частин у Курській області РФ.

Результати вогневого утворення уточнюються.

