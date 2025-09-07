Юнака П’єра Джорджо Фрассаті, який жив на початку XX століття, та підлітка-мілленіала Карло Акутіса Папа Римський Лев XIV проголосив святими Католицької церкви.

Видання Vatican News пише, урочистий акт канонізації юнака П’єра Джорджо Фрассаті та підлітка-мілленіала Карло Акутіса відбувся на площі Святого Петра у Ватикані.

– …Ми проголошуємо і визначаємо блаженних П’єра Джорджо Фрассаті та Карло Акутіса святими і вносимо їх до Лику святих, постановляючи, щоб вони побожно шанувалися серед святих у всій Церкві, – оголосив понтифік.

Офіційна делегація країни, з якої походять нові святі, а цього разу – це Італія, представництво якої очолив президент Серджіо Маттарелла, взяла участь у богослужінні.

Меса проходила просто неба на площі Святого Петра. До неї долучилися десятки тисяч людей, серед них — 36 кардиналів, 270 єпископів та сотні священників. Паломники з усього світу, аби потрапити на церемонію, ночували на вулицях біля площі, шикуючись у чергу. Серед присутніх багато міленіалів та пар з маленькими дітьми.

Карло Акутіс перший міленіал, якого канонізувала Католицька церква. Він народився у 1991 році в Лондоні в заможній, проте не дуже релігійній католицькій родині. Невдовзі після його народження родина повернулася до Мілана. Там Карло і зацікавився релігією.

Крім того, хлопець цікавився інформатикою та ще в юності читав книги з програмування рівня коледжу. Карло завдяки своєму багатомовному сайту, що документував так звані євхаристійні чудеса, визнані церквою, отримав прізвисько “Божий інфлюенсер”. Проєкт він запустив у той час, коли розробка таких сайтів була прерогативою професіоналів.

Юнак помер ще у 2006 році, коли йому було 15 років, від лейкемії. Його поховали у муніципалітеті Ассізі. Тіло підлітка помістили у скляну гробницю, одягнене в джинси, кросівки Nike та светр. Після його смерті протягом років молоді католики приїжджали до Ассізі, аби побачити його. А частини серця підлітка возили світом як реліквії.

Як пише АР, популярність Акутіса значною мірою зумовлена кампанією Ватикану, спрямованою на те, щоб дати наступному поколінню вірян “святого по сусідству”, який був звичайним, проте зробив надзвичайні речі в житті.

Після смерті та поховання в італійському місті Ассізі Карла католицька церква визнала два випадки раптового одужання людей після молитов йому, зазначає CBS News. Перший випадок пов’язаний зі сціленням хлопчика з Бразилії, який страждав від вродженого дефекту підшлункової залози. Це сталося після того, як його мати помолилася Акутісу.

Другий випадок пов’язаний з дівчинкою, яка дістала важкі травми голови після падіння з велосипеду. Її мати молилась Акутісу в Ассізі, Італія, аби донька вижила.

Разом з Карло канонізували П’єра Джорджо Фрассаті. Він помер у віці 24 років ще у 1925 році від поліомієліту. Чоловік був відомий своєю допомогою іншим, а під час його похорону вулиці міста Турин були заповнені тисячами скорботних.

