Кремлівський диктатор Володимир Путін вніс до Держдуми проєкт про денонсацію (припинення дії) Європейської конвенції про запобігання катуванням та нелюдському або такому, що принижує гідність, покаранню.

РФ виходить з конвенції про катування

Після виходу з конвенції Росія не буде зобов’язана допускати міжнародних інспекторів до своїх в’язниць. Скарги від російських ув’язнених до Європейського комітету з попередження катуванням також не розглядатимуть.

У пояснювальній записці до законопроєкту йдеться, що з 2023 року Росія не має представника в Європейському комітеті з попередження катуванням, адже Рада Європи заблокувала обрання нового члена від РФ, а звернення щодо відновлення російського представництва залишалися без відповіді, хоча в Європейській конвенції закріплений принцип співпраці.

Росія вважає такий підхід дискримінаційним.

Учасниками конвенції про запобігання катуванням є держави — члени Ради Європи. Росія вийшла з неї в 2022 році після 26 років членства.

Конвенцію про запобігання катуванням Москва підписала в 1996 році.

