Премьер-министр Польши Дональд Туск проинформировал генерального секретаря НАТО Марка Рютте о вторжении российских дронов в воздушное пространство страны.

– Я проинформировал генерального секретаря НАТО о текущей ситуации и мерах, которые мы приняли в отношении объектов, нарушивших наше воздушное пространство. Мы находимся в постоянном контакте, – написал он в сети Х.

Туск уточнил, что польские военные применили оружие против аппаратов, которые представляли угрозу. После инцидента он созвал чрезвычайное заседание Совета министров. Оно запланировано на девять утра по киевскому времени.

Президент Польши Кароль Навроцкий добавил, что находится в постоянном контакте с министром обороны и командующими армией. По его словам, уже состоялось совещание в Оперативном командовании, а в ближайшее время в Бюро нацбезопасности он проведет встречу с участием премьера.

– Безопасность нашего государства – высший приоритет и требует тесного сотрудничества, – подчеркнул он.

Дроны РФ над Польшей

Оперативное командование ВС Польши заявило, что во время массированной атаки России на Украину в ночь на 10 сентября польское воздушное пространство неоднократно нарушали ударные беспилотники.

– По приказу командующего было применено вооружение, и сейчас продолжается операция по идентификации и нейтрализации объектов, – сообщили военные.

Наибольшая опасность, по их словам, существовала в Подляском, Мазовецком и Люблинском воеводствах. Людей призвали оставаться дома.

Ночью Польша подняла в небо истребители F-16 и самолет дальнего радиолокационного обнаружения SAAB 340. Временно закрывались аэропорты Жешув, Люблин и Варшава из-за “незапланированной военной деятельности, связанной с обеспечением государственной безопасности”.

