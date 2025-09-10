Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск поінформував генерального секретаря НАТО Марка Рютте про вторгнення російських дронів у повітряний простір країни.

– Я поінформував генерального секретаря НАТО про поточну ситуацію та заходи, яких ми вжили щодо об’єктів, що порушили наш повітряний простір. Ми перебуваємо в постійному контакті, – написав він у мережі Х.

Туск уточнив, що польські військові застосували зброю проти апаратів, які становили загрозу. Після інциденту він скликав надзвичайне засідання Ради міністрів. Воно заплановане на девʼяту ранку за київським часом.

Президент Польщі Кароль Навроцький додав, що перебуває у постійному контакті з міністром оборони та командувачами армії. За його словами, вже відбулася нарада в Оперативному командуванні, а найближчим часом у Бюро нацбезпеки він проведе зустріч за участі прем’єра.

– Безпека нашої держави – найвищий пріоритет і потребує тісної співпраці, – наголосив він.

Дрони РФ над Польщею

Оперативне командування ЗС Польщі заявило, що під час масованої атаки Росії на Україну в ніч проти 10 вересня польський повітряний простір неодноразово порушували ударні безпілотники.

– За наказом командувача було застосовано озброєння, і зараз триває операція з ідентифікації та нейтралізації об’єктів, – повідомили військові.

Найбільша небезпека, за їхніми словами, існувала в Підляському, Мазовецькому та Люблінському воєводствах. Людей закликали залишатися вдома.

Уночі Польща підняла в небо винищувачі F-16 та літак дальнього радіолокаційного виявлення SAAB 340. Тимчасово закривалися аеропорти Жешув, Люблін і Варшава через “незаплановану військову діяльність, пов’язану із забезпеченням державної безпеки”.

