Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен осудила вторжение российских дронов в воздушное пространство Польши 10 сентября.

Урсула фон дер Ляйен об атаке на Польшу

Глава Еврокомиссии призвала увеличить санкции против России, чтобы заставить ее сесть за стол переговоров.

Об этом фон дер Ляйен заявила во время ежегодного обращения к Европейскому парламенту в Страсбурге в среду.

— Сегодня мы стали свидетелями беспрецедентного нарушения воздушного пространства Польши и Европы более чем 10 российскими беспилотниками Shahed. Европа полностью солидарна с Польшей. Нам нужно оказывать большее давление на Россию, чтобы она села за стол переговоров, — подчеркнула президент ЕК.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал российскую атаку на Польшу “крайне опасным прецедентом для Европы”. Глава государства отметил, что РФ должна почувствовать последствия.

По словам премьер-министра Польши Дональда Туска, в ночь на 10 сентября было зафиксировано 19 нарушений польского воздушного пространства. Четыре дрона, вероятно, сбиты. Значительная часть БпЛА прилетела с территории Беларуси.

