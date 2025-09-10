Украина готова предоставить Польше все, что известно о российской атаке – Зеленский
Президент Владимир Зеленский заявил о готовности Украины предоставить Польше все имеющиеся данные о российской атаке 10 сентября и помочь в создании системы оповещения и защиты от таких угроз.
— Поступает все больше информации о вторжении российских ударных дронов на территорию Польши. На данный момент известно о 8 дронах. Все больше фактов говорят о неслучайности такого движения, такого направления удара, — подчеркнул глава государства.
По его словам, ранее были инциденты с российскими дронами, которые пересекали границу и преодолевали небольшое расстояние на территории соседей, однако на этот раз масштаб и целенаправленность значительно больше.
— Украина готова предоставить Польше имеющиеся необходимые данные об этом российском ударе и помочь построить надлежащую систему оповещения и защиты от таких российских вызовов. Очевидно, что российская агрессия является угрозой для каждой независимой нации в нашем регионе. Соответственно, только совместные и скоординированные действия могут гарантировать надежную безопасность, — считает Зеленский.
По его мнению, важен прецедент применения боевой авиации нескольких европейских стран одновременно для сбивания дронов РФ, именно поэтому Украина давно предлагает партнерам создать совместную систему противовоздушной защиты.
— Вместе европейцы всегда сильнее. Россия должна почувствовать, что ответом на этот эскалационный шаг и тем более на попытку унижения одной из ключевых европейских стран будет четкий и сильный ответ всех партнеров, — резюмировал президент.