Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн засудила вторгнення російських дронів у повітряний простір Польщі 10 вересня.

Урсула фон дер Ляєн про атаку на Польщу

Очільниця Єврокомісії закликала збільшити санкції проти Росії, щоби змусити її сісти за стіл переговорів.

Про це фон дер Ляєн заявила під час щорічного звернення до Європейського парламенту у Страсбурзі у середу.

– Сьогодні ми стали свідками безпрецедентного порушення повітряного простору Польщі та Європи більш ніж 10 російськими безпілотниками Shahed. Європа повністю солідарна з Польщею. Нам потрібно чинити більший тиск на Росію, щоб вона сіла за стіл переговорів, – наголосила президентка ЄК.

Президент України Володимир Зеленський назвав російську атаку на Польшу “вкрай небезпечним прецедентом для Європи”. Глава держави зауважив, що РФ повинна відчути наслідки.

За словами прем’єр-міністра Польщі Дональда Туска, у ніч проти 10 вересня було зафіксовано 19 порушень польського повітряного простору. Чотири дрони, ймовірно, збито. Значна частина БпЛА прилетіла з території Білорусі.

