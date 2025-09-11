Пілоти F-35 під час збивання російських дронів у повітряному просторі Польщі використовували вартісні ракети по €400 тис. за одиницю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bild. Експерти про використання ракет по €400 тис. для збиття російських БпЛА

Експерти видання зазначають, що сучасні літаки F-35 у боротьбі проти дешевих безпілотників не мають сенсу.

Пілоти винищувачів атакували безпілотники ракетами AIM-9 Sidewinder, кожна з яких коштує понад €400 тис.

При цьому російські дрони коштують лише кілька тисяч євро.

Така диспропорція у вартості зброї створює значні витрати для оборони НАТО. Збиття одного дешевого дрона обходиться в сотні разів дорожче, ніж його виробництво.

— У довгостроковій перспективі немає військового сенсу використовувати F-35 проти безпілотників. Тому альянс розглядає різні варіанти протидії російським провокаціям, – зазначив високопоставлений офіцер НАТО.

Нагадаємо, що у ніч проти 10 вересня Росія випустила 19 ударних дронів по території Польщі, які заходили через Україну та Білорусь.

Польська ППО змогла збити лише чотири з них.