Польські F-35 збивали російські дрони ракетами по €400 тис. – Bild
Пілоти F-35 під час збивання російських дронів у повітряному просторі Польщі використовували вартісні ракети по €400 тис. за одиницю.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bild.
Експерти про використання ракет по €400 тис. для збиття російських БпЛА
Експерти видання зазначають, що сучасні літаки F-35 у боротьбі проти дешевих безпілотників не мають сенсу.
Пілоти винищувачів атакували безпілотники ракетами AIM-9 Sidewinder, кожна з яких коштує понад €400 тис.
При цьому російські дрони коштують лише кілька тисяч євро.
Така диспропорція у вартості зброї створює значні витрати для оборони НАТО. Збиття одного дешевого дрона обходиться в сотні разів дорожче, ніж його виробництво.
— У довгостроковій перспективі немає військового сенсу використовувати F-35 проти безпілотників. Тому альянс розглядає різні варіанти протидії російським провокаціям, – зазначив високопоставлений офіцер НАТО.
Нагадаємо, що у ніч проти 10 вересня Росія випустила 19 ударних дронів по території Польщі, які заходили через Україну та Білорусь.
Польська ППО змогла збити лише чотири з них.