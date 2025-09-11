Власти Польши ограничили авиационное движение в приграничных районах с Украиной и Беларусью до 9 декабря.

Такое решение принято по соображениям национальной безопасности.

Об этом сообщают Вооруженные силы Польши в соцсети Х.

Сейчас смотрят

Ограничения на границе с Беларусью и Украиной: что известно

Как сообщает RMF FM, Министерство инфраструктуры Польши установило зону EP R129 вдоль восточной границы, где действуют строгие авиационные ограничения.

В ночные часы введен тотальный запрет на любые полеты, кроме военных операций.

Использование гражданских беспилотников запрещено круглосуточно.

В дневное время разрешены только полеты пилотируемых воздушных судов при условии предварительного предоставления маршрута и обеспечения надлежащей радиосвязи.

Исключение сделали для военной авиации и самолетов со специальными статусами, в частности: GARDA, ALPHA SCRAMBLE, HEAD, STATE, SAR, HOSP, MEDEVAC и FFR.

Польское агентство авиационной навигации уточнило, что могут предоставляться разрешения для государственной и медицинской авиации, а также для рейсов экстренной помощи при природных катастрофах, экологических угрозах или чрезвычайных ситуациях.

Разрешаются также полеты для охраны критически важной инфраструктуры.

Нарушение установленного режима будет считаться несоблюдением авиационного законодательства.

Решение об авиационных ограничениях стало логическим продолжением усиления мер безопасности.

Ранее премьер Дональд Туск анонсировал полное закрытие границы с Беларусью из-за начала российско-беларусских военных учений Запад-2025.

Непосредственным катализатором стала атака российских беспилотников, когда по меньшей мере 19 дронов нарушили польское воздушное пространство во время ударов по Украине.

Позже стало известно, что на территории Польши нашли обломки 16 российских БпЛА.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.