Из-за атаки дронов: по просьбе Польши созовут Совбез ООН
По просьбе Польши будет созвано экстренное заседание Совета Безопасности ООН по нарушению Россией польского воздушного пространства.
— По просьбе Польши будет созвано экстренное заседание Совбеза ООН в связи с нарушением Россией воздушного пространства Польши, — говорится в сообщении.
Напомним, что ночью 10 сентября во время очередного массированного обстрела Украины более 10 российских дронов пересекли воздушную границу Польши. Это случалось и раньше, однако в этот раз страна впервые решила их сбивать. Беспилотники были боевыми, не “приманками”. Одно здание было повреждено.
Евросоюз “решительнее всего” осудил такие действия РФ и анонсировал новые санкции против страны-агрессора.