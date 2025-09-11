По просьбе Польши будет созвано экстренное заседание Совета Безопасности ООН по нарушению Россией польского воздушного пространства.

Экстренное заседание Совбеза ООН из-за атаки российских дронов

МИД Польши сообщил, что из-за нарушения Россией польского воздушного пространства будет созвано экстренное заседание Совбеза ООН.

— По просьбе Польши будет созвано экстренное заседание Совбеза ООН в связи с нарушением Россией воздушного пространства Польши, — говорится в сообщении.

Напомним, что ночью 10 сентября во время очередного массированного обстрела Украины более 10 российских дронов пересекли воздушную границу Польши. Это случалось и раньше, однако в этот раз страна впервые решила их сбивать. Беспилотники были боевыми, не “приманками”. Одно здание было повреждено.

Сейчас смотрят

Евросоюз “решительнее всего” осудил такие действия РФ и анонсировал новые санкции против страны-агрессора.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.