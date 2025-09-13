Трамп может встретиться с Путиным в Малайзии во время саммита АСЕАН – СМИ
Во время визита в Малайзию в октябре этого года может состояться встреча между президентом США Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным.
Как пишет издание New Straits Times, премьер-министр Малайзии Датук Сери Анвар Ибрагим заявил, что Трамп, Путин, а также премьер-министр Китая Ли Цян посетят Малайзию, чтобы принять участие в 47-м саммите АСЕАН. В этом году саммит пройдет в октябре.
– Нам повезло. Несмотря на тарифный вопрос президент США Дональд Трамп позвонил и сообщил мне, что в следующем месяце посетит Малайзию, чтобы совпасть со встречей в АСЕАН. Премьер Ли Цян также будет присутствовать, – сказал Анвар.
Кроме того, премьер-министр Малайзии отметил, что во время визита в Пекин он встретился с Путиным. В свою очередь президент РФ “сказал, что серьезно рассматривает возможность приезда в Малайзию”.
– Хорошо, у нас будут Дональд Трамп, Владимир Путин и Ли Цян, – заявил премьер-министр Малайзии.
Саммит АСЕАН – это ежегодная встреча лидеров стран-членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, объединяющая 10 государств региона:
- Индонезию
- Малайзию;
- Сингапур;
- Таиланд;
- Филиппины;
- Бруней;
- Вьетнам;
- Лаос;
- Мьянму;
- Камбоджу.
Он является главной политической платформой организации, где обсуждаются ключевые вопросы сотрудничества: безопасность, экономика, инвестиции, развитие инфраструктуры, торговля и общие вызовы, включая изменение климата или региональные конфликты.
Помимо внутренней координации, саммит АСЕАН часто включает в себя расширенные форматы с участием партнеров — США, Китая, Японии, ЕС, Австралии и других стран. Такие встречи позволяют координировать позиции в глобальной политике, укреплять экономические связи и балансировать влияние крупных государств в Юго-Восточной Азии.
Напомним, что 15 августа президент США Дональд Трамп и Владимир Путин провели первые переговоры на территории американского штата Аляска.