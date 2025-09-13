Трамп може зустрітися з Путіним у Малайзії під час саміту АСЕАН – ЗМІ
Під час візиту до Малайзії у жовтні цього року може відбутися зустріч між президентом США Дональдом Трампом та російським диктатором Володимиром Путіним.
У Малайзії може відбутися зустріч Трампа та Путіна
Як пише видання New Straits Times, прем’єр-міністр Малайзії Датук Сері Анвар Ібрагім заявив, що Трамп, Путін, а також прем’єр-міністр Китаю Лі Цян відвідають Малайзію, аби взяти участь у 47-му саміті АСЕАН. Цього року саміт відбудеться у жовтні.
– Нам пощастило. Попри тарифне питання, президент США Дональд Трамп подзвонив і повідомив мені, що наступного місяця відвідає Малайзію, щоб збігтися із зустріччю в АСЕАН. Прем’єр Лі Цян також буде присутній, – сказав Анвар.
Крім того, прем’єр-міністр Малайзії зауважив, що під час візиту до Пекіна він зустрівся з Путіним. Президент РФ сказав, що “серйозно розглядає можливість приїзду до Малайзії”.
– Добре, у нас будуть Дональд Трамп, Володимир Путін і Лі Цян, – заявив прем’єр-міністр Малайзії.
Саміт АСЕАН – це щорічна зустріч лідерів країн-членів Асоціації держав Південно-Східної Азії, яка об’єднує 10 держав регіону:
- Індонезія;
- Малайзія;
- Сінгапур;
- Таїланд;
- Філіппіни;
- Бруней;
- В’єтнам;
- Лаос;
- М’янма;
- Камбоджа.
Він є головною політичною платформою організації, де обговорюються ключові питання співпраці: безпека, економіка, інвестиції, розвиток інфраструктури, торгівля та спільні виклики, зокрема зміни клімату чи регіональні конфлікти.
Окрім внутрішньої координації, саміт АСЕАН часто включає розширені формати за участі партнерів – США, Китаю, Японії, ЄС, Австралії та інших країн. Такі зустрічі дають змогу координувати позиції у глобальній політиці, зміцнювати економічні зв’язки та балансувати вплив великих держав у Південно-Східній Азії.
Нагадаємо, 15 серпня президент США Дональд Трамп і Володимир Путін провели перші переговори на території американського штату Аляска.