У Польщі розпочалася операція НАТО Східний вартовий, покликана посилити оборону східного флангу Північноатлантичного союзу після порушення російськими дронами повітряного простору країни.

Про це повідомляє RMF24.

У Польщі стартувала операція НАТО Східний вартовий: що відомо

Французький транспортний літак A-400 доставив озброєння для винищувачів Rafale, які вже розташовані на польській території.

Зараз дивляться

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте та головнокомандувач сил НАТО в Європі генерал Алексус Гринкевич оголосили про запуск місії з новою оборонною структурою для захисту союзників.

Для операції розгортаються багатонаціональні компоненти.

Данія надає два винищувачі F-16 та зенітний фрегат, Франція – три Rafale, Німеччина – чотири Eurofighter, а Чехія відправляє гелікоптери Мі-171S.

Свій внесок до операції зробить і Велика Британія.

Генеральний штаб польської армії оприлюднив відео посадки французького транспортника у Мінську Мазовецькому.

— Ми вдячні союзникам за солідарність і направлення сил. Це показує, що єдність НАТО перетворюється на реальний захист наших кордонів, – заявило Оперативне командування ЗС Польщі.

У командуванні додали, що Східний вартовий – це не просто нова ініціатива, а чіткий сигнал: кордони Північноатлантичного союзу недоторканні, а безпека громадян залишається пріоритетом.

Операція Східний вартовий передбачає комплексну оборону східного флангу:

Захист повітряного простору через розгортання багатонаціональної авіаційної групи та систем ППО.

через розгортання багатонаціональної авіаційної групи та систем ППО. Інтеграція наземних і морських сил союзників для створення багаторівневої оборони.

Місія демонструє готовність НАТО захищати територію членів блоку та стримувати агресію РФ. Географія операції охоплює регіон від Балтії до Болгарії, водночас наразі вона не інтегрована з українською системою ППО.

Керівник Центру протидії дезінформації при Раді нацбезпеки й оборони України Андрій Коваленко зазначив, що операція є важливою, але навряд чи суттєво допоможе країнам Балтії у випадку масштабного вторгнення.

Водночас віцепрем’єр і міністр оборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш відзначив зв’язок із Україною:

— Ми знаємо, що героїчна оборона України пов’язана з майбутнім Європи. Тому нарощуємо оборонні можливості. В єдності сила, а в готовності – перемога.

Нагадаємо, що вночі проти 10 вересня понад два десятки російських безпілотників перетнули повітряний кордон із Польщею.

Один з БпЛА впав на приватний будинок поблизу Любліна.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.