Российский дрон повредил дом вблизи Люблина
10 сентября возле Люблина российский дрон повредил частный дом и автомобиль одного из граждан Польши.
Фото разрушений опубликовал в своем Telegram-канале руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны (СНБО) Андрей Коваленко.
Последствия атаки на Польшу 10 сентября: что известно
На фотографии, которую обнародовал Андрей Коваленко, видно повреждение частного дома вблизи Люблина в результате попадания российского беспилотника.
Также на фото показано поврежденное авто, вероятно, владельца дома, куда прилетел российский дрон.
Ранее сообщалось, что оперативное командование ВС Польши под утро 10 сентября заявило о нарушении воздушного пространства страны российскими ударными дронами во время массированной атаки на Украину.
Польские военные впервые применили оружие для сбивания российских беспилотников после приказа командующего Оперативным штабом.
Премьер-министр Дональд Туск подтвердил применение оружия против объектов, нарушивших воздушное пространство, и сообщил генсеку НАТО о ситуации.
Наибольшая угроза существовала для Подляского, Мазовецкого и Люблинского воеводств.
Из-за «незапланированной военной деятельности» были закрыты аэропорты Жешув, Люблин и Варшава.
Известно, что границу с Польшей пересекли восемь российских БпЛА.
Фото: Андрей Коваленко