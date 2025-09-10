10 сентября возле Люблина российский дрон повредил частный дом и автомобиль одного из граждан Польши.

Фото разрушений опубликовал в своем Telegram-канале руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны (СНБО) Андрей Коваленко.

Последствия атаки на Польшу 10 сентября: что известно

На фотографии, которую обнародовал Андрей Коваленко, видно повреждение частного дома вблизи Люблина в результате попадания российского беспилотника.

Также на фото показано поврежденное авто, вероятно, владельца дома, куда прилетел российский дрон.

Ранее сообщалось, что оперативное командование ВС Польши под утро 10 сентября заявило о нарушении воздушного пространства страны российскими ударными дронами во время массированной атаки на Украину.

Польские военные впервые применили оружие для сбивания российских беспилотников после приказа командующего Оперативным штабом.

Премьер-министр Дональд Туск подтвердил применение оружия против объектов, нарушивших воздушное пространство, и сообщил генсеку НАТО о ситуации.

Наибольшая угроза существовала для Подляского, Мазовецкого и Люблинского воеводств.

Из-за «незапланированной военной деятельности» были закрыты аэропорты Жешув, Люблин и Варшава.

Известно, что границу с Польшей пересекли восемь российских БпЛА.

