Удари будуть точнішими: партизани розвідали оборонний завод у Смоленській області РФ
Партизанський рух Атеш повідомив про розвідку території оборонного заводу у Смоленській області.
Атеш розвідав оборонний завод у Смоленській області
У Смоленській області розміщується оборонний завод, який входить до корпорації Тактичне ракетне озброєння та випускає контейнери й корпуси для твердопаливних ракет, а також елементи броні та протирадіаційного захисту.
– Агенти нашого руху обстежили підприємство АТ Авангард у Сафонові. Зафіксовано режим роботи, охорону, відеоспостереження та транспорт, – йдеться у повідомленні.
Раніше над об’єктом пролітали українські дрони — тепер удари будуть точнішими. Інформація вже передана Силам оборони України.
До речі, у ніч на 12 вересня дрони СБУ уразили ключовий експортний хаб РФ – порт Приморськ, внаслідок чого було призупинено відвантаження нафти.