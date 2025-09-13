Партизанський рух Атеш повідомив про розвідку території оборонного заводу у Смоленській області.

Атеш розвідав оборонний завод у Смоленській області

У Смоленській області розміщується оборонний завод, який входить до корпорації Тактичне ракетне озброєння та випускає контейнери й корпуси для твердопаливних ракет, а також елементи броні та протирадіаційного захисту.

– Агенти нашого руху обстежили підприємство АТ Авангард у Сафонові. Зафіксовано режим роботи, охорону, відеоспостереження та транспорт, – йдеться у повідомленні.

Раніше над об’єктом пролітали українські дрони — тепер удари будуть точнішими. Інформація вже передана Силам оборони України.

До речі, у ніч на 12 вересня дрони СБУ уразили ключовий експортний хаб РФ – порт Приморськ, внаслідок чого було призупинено відвантаження нафти.

