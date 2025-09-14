Польський президент Кароль Навроцький підписав рішення, яке дозволяє іноземним військовим силам залишатися на території його країни.

Дозвіл військам НАТО перебувати у Польщі

Як повідомляє Національне бюро безпеки у соцмережі Х, Навроцький дозволив військам НАТО перебувати у Польщі у межах операції Східний вартовий.

За його словами, присутність військ у рамках операції Східний вартовий (Eastern Sentry) має на меті зміцнити Польщу.

– Президент Польщі Кароль Навроцький підписав рішення, яке дозволяє іноземним військовим силам з країн-членів Організації Північноатлантичного договору залишатися на території Польщі, – йдеться у дописі.

Нагадаємо, що 12 вересня генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що військовий блок у відповідь на падіння російських дронів у Польщі ухвалив рішення розпочати операцію під назвою Східний вартовий. Метою є зміцнення свого східного флангу.

За останньою інформацією, фрагменти російських дронів були знайдені у 17 населених пунктах на території п’яти воєводств Польщі, найбільше – 10 – у Люблінському воєводстві.

