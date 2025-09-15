Китай примет решительные контрмеры, если страны НАТО под давлением Америки попытаются ввести пошлины из-за закупок российской нефти.

Об этом заявил представитель Министерства иностранных дел Китая Линь Цзянь.

Ответ Китая на пошлины на российскую нефть

Соединенные Штаты недавно призвали членов Большой семерки и НАТО коллективно ввести дополнительные пошлины на Китай за закупку российской нефти, чтобы заставить страну принять участие в прекращении войны между Россией и Украиной.

Линь Цзянь сказал, что Пекин будет решительно защищать свой суверенитет, безопасность и интересы развития. По его словам, экономическое и энергетическое сотрудничество Китая со странами мира, в частности с Россией, является законным, правомерным и безупречным.

— Шаг США является типичным актом одностороннего давления и экономического принуждения, что серьезно подрывает правила международной торговли и угрожает безопасности и стабильности глобальных промышленных и логистических цепочек, — сказал Линь.

Представитель МИД Китая отметил, что принуждение и давление являются непопулярными методами и не решат проблему.

— Позиция Китая по украинскому кризису (в Китае войну в Украине называют кризисом, — Ред.) является последовательной и четкой. Диалог и переговоры являются единственным реальным выходом.

Мы решительно выступаем против того, чтобы определенные стороны перекладывали ответственность за эту проблему на Китай, и мы решительно выступаем против введения незаконных односторонних санкций и применения к Китаю юрисдикции с длинным рукавом, – подчеркнул Линь Цзянь.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что готов ввести серьезные санкции против России при условии, что все НАТО сделают то же самое.

