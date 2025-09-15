Китай вживе рішучих контрзаходів, якщо країни НАТО під тиском Америки спробують запровадити мита через закупівлі російської нафти.

Про це заявив речник Міністерства закордонних справ Китаю Лін Цзянь.

Відповідь Китаю на мита на російську нафту

Сполучені Штати нещодавно закликали членів Великої сімки та НАТО колективно запровадити додаткові мита на Китай за закупівлю російської нафти, щоб змусити країну взяти участь у припиненні війни між Росією та Україною.

Лін Цзянь сказав, що Пекін рішуче захищатиме свій суверенітет, безпеку та інтереси розвитку. За його словами, економічна та енергетична співпраця Китаю з країнами світу, зокрема Росію, є законною, правомірною та бездоганною.

– Крок США є типовим актом одностороннього тиску та економічного примусу, що серйозно підриває правила міжнародної торгівлі та загрожує безпеці та стабільності глобальних промислових і логістичних ланцюгів, – сказав Лін.

Речник МЗС Китаю зауважив, що примус та тиск є непопулярними методами і не розв’яжуть проблему.

– Позиція Китаю щодо української кризи (у Китаї війну в Україні називають кризою, – Ред.) є послідовною і чіткою. Діалог і переговори є єдиним реальним виходом.

Ми рішуче виступаємо проти того, щоб певні сторони перекладали відповідальність за цю проблему на Китай, і ми рішуче виступаємо проти запровадження незаконних односторонніх санкцій та застосування до Китаю юрисдикції з довгим рукавом, – наголосив Лін Цзянь.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що готовий запровадити серйозні санкції проти Росії за умови, що всі НАТО зроблять те саме.

