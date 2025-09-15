Офицеры из США посетили военные учения Беларуси и РФ Запад-2025
Американские военные офицеры наблюдали в понедельник, 15 сентября, за совместными военными учениями России и Беларуси.
Министр обороны Беларуси Виктор Хренин заявил им, что они могут смотреть на все, что их интересует.
Об этом пишет Reuters.
Военные США посетили учения Запад-2025 в Беларуси
Россия и Беларусь начали учения Запад-2025 на полигонах обеих стран в пятницу, 12 сентября, в условиях повышенной напряженности с НАТО.
Это произошло через два дня после того, как Польша сбила российские дроны, которые пересекли ее воздушное пространство.
Министерство обороны Беларуси обнародовало видео, на котором два американских офицера в форме благодарят Хренина за приглашение и жмут ему руку.
— Мы покажем вам все, что вас интересует. Все, что вы захотите. Вы можете туда пойти, посмотреть, пообщаться с людьми, — сказал министр обороны американцам.
Минобороны Беларуси заявило, что за учениями Запад-2025 прибыли наблюдать представители армий 23 стран. Среди них страны НАТО — США, Венгрия и Турция.
Учения посетили 150 журналистов из 15 стран.
Переговоры Лукашенеко и Коула
Присутствие офицеров США является признаком потепления отношений между Вашингтоном и Беларусью — близким союзником России, которая позволила Москве использовать свою территорию для переброски десятков тысяч военных в Украину в феврале 2022 года.
На прошлой неделе Джон Коул, представитель Дональда Трампа, находился в Минске для переговоров с белорусским президентом Александром Лукашенко, который согласился освободить 52 заключенных, в том числе Сергея Тихановского и Игоря Лосика.
В ответ США ослабили санкции в отношении национальной авиакомпании Белавиа, позволив ей обслуживать и покупать комплектующие для своего флота, который включает самолеты Boeing.
По словам Коула, Трамп стремится в ближайшее время возобновить работу посольства США в Беларуси, нормализовать отношения и оживить экономические и торговые связи.
Президент США прилагает усилия для завершения войны в Украине. Он налаживает более тесные отношения с Лукашенко, который регулярно проводит переговоры с Путиным.
На прошлой неделе Трамп направил Лукашенко личное письмо через Коула.