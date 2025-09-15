Американские военные офицеры наблюдали в понедельник, 15 сентября, за совместными военными учениями России и Беларуси.

Министр обороны Беларуси Виктор Хренин заявил им, что они могут смотреть на все, что их интересует.

Об этом пишет Reuters.

Сейчас смотрят

Военные США посетили учения Запад-2025 в Беларуси

Россия и Беларусь начали учения Запад-2025 на полигонах обеих стран в пятницу, 12 сентября, в условиях повышенной напряженности с НАТО.

Это произошло через два дня после того, как Польша сбила российские дроны, которые пересекли ее воздушное пространство.

Министерство обороны Беларуси обнародовало видео, на котором два американских офицера в форме благодарят Хренина за приглашение и жмут ему руку.

— Мы покажем вам все, что вас интересует. Все, что вы захотите. Вы можете туда пойти, посмотреть, пообщаться с людьми, — сказал министр обороны американцам.

Минобороны Беларуси заявило, что за учениями Запад-2025 прибыли наблюдать представители армий 23 стран. Среди них страны НАТО — США, Венгрия и Турция.

Учения посетили 150 журналистов из 15 стран.

Переговоры Лукашенеко и Коула

Присутствие офицеров США является признаком потепления отношений между Вашингтоном и Беларусью — близким союзником России, которая позволила Москве использовать свою территорию для переброски десятков тысяч военных в Украину в феврале 2022 года.

На прошлой неделе Джон Коул, представитель Дональда Трампа, находился в Минске для переговоров с белорусским президентом Александром Лукашенко, который согласился освободить 52 заключенных, в том числе Сергея Тихановского и Игоря Лосика.

В ответ США ослабили санкции в отношении национальной авиакомпании Белавиа, позволив ей обслуживать и покупать комплектующие для своего флота, который включает самолеты Boeing.

По словам Коула, Трамп стремится в ближайшее время возобновить работу посольства США в Беларуси, нормализовать отношения и оживить экономические и торговые связи.

Президент США прилагает усилия для завершения войны в Украине. Он налаживает более тесные отношения с Лукашенко, который регулярно проводит переговоры с Путиным.

На прошлой неделе Трамп направил Лукашенко личное письмо через Коула.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.