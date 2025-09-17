Адміністрація президента США Дональда Трампа підтвердила, що найближчим часом Україна отримає перший пакет військової допомоги від союзників НАТО з американських складів.

Це стане можливим завдяки запуску нового механізму фінансування – Prioritized Ukraine Requirements List (PURL).

Про це Суспільному повідомило в адміністрації президента США на умовах анонімності.

У Білому домі підтвердили – Україна отримає допомогу за PURL

За словами чиновника, у Білому домі угоду називають “історичною”, адже вона дозволяє державам-членам НАТО закуповувати озброєння американського виробництва.

– Це принесе мільярди доларів для оборонної промисловості США та підтримає порядок денний президента Трампа, який спрямований на заохочення Європи до більшої відповідальності за власну оборону, – сказав співрозмовник.

Посадовець уточнив, що Міністерство війни США забезпечило перший продаж зброї, враховуючи політичні пріоритети адміністрації – Америка понад усе та “зусилля, спрямовані на припинення цієї війни”.

Раніше Reuters з посиланням на джерела повідомило, що адміністрація Трампа вже погодила перші пакети військової допомоги для України. Їх можуть відправити найближчим часом.

Це рішення ухвалили в межах нової фінансової угоди із союзниками, яка відновлює передачу озброєння Києву.

Згідно з даними агентства, поставки здійснюватимуться за новим механізмом PURL, що передбачає виділення зброї зі складів США, тоді як фінансування забезпечуватиметься внесками країн-партнерів НАТО.

Що відомо про програму PURL

14 липня США та союзники по НАТО підписали угоду Prioritized Ukraine Requirements List, яка відкриває шлях до передачі американського озброєння Україні за рахунок європейських держав.

Як пояснив генеральний секретар альянсу Марк Рютте, у межах домовленості Київ може отримати значний обсяг систем протиповітряної оборони, ракет та боєприпасів.

Декілька країн уже оголосили про свої внески:

Данія виділила близько 580 млн данських крон;

Швеція пообіцяла $275 млн;

Норвегія долучилась із внеском у 135 $275 млн.

Нідерланди профінансували перший пакет допомоги в рамках PURL на € 500 млн. Також до програми приєдналася Німеччина.

