Сегодня, 13 сентября, ударный дрон атаковал Ново-Уфимский нефтеперерабатывающий завод в России.

Об этом сообщает Telegram-канал Astra.

Атака на Ново-Уфимский НПЗ

Местные жители зафиксировали на видео, как в направлении НПЗ летит ударный дрон, а затем атакует предприятие.

Сразу после взрыва произошел пожар на территории нефтеперерабатывающего завода Башнефть-Новойл, который расположен примерно в 1 400 км от границы с Украиной.

Губернатор Башкортостана Радий Хабиров подтвердил, что беспилотники атаковали предприятие Башнефть.

— Беспилотный аппарат получил повреждения и упал на территории завода. Погибших и пострадавших нет. Производственная площадка получила незначительные повреждения, возник пожар, который сейчас ликвидируют, — сообщает Хабиров.

По его словам, после инцидента российская ПВО сбила еще один дрон. Последствия его падения уточняются.

В ночь на 7 сентября Силы обороны Украины в сотрудничестве с российским движением сопротивления Черная искра нанесли удар по установке первичной переработки нефти на Ильском НПЗ в Краснодарском крае России.

В результате атаки уничтожена установка ЕЛОУ-AT-6 – ключевой узел, обеспечивающий работу всего НПЗ.

Также ночью 7 сентября Силы обороны поразили линейно-производственную диспетчерскую станцию 8-Н в районе населенного пункта Найтоповичи Брянской области РФ.

В ночь на 5 сентября ударные дроны атаковали нефтеперерабатывающий завод в Рязанской области. После взрывов местные жители наблюдали столб черного густого дыма с территории НПЗ.

Ночью 30 августа Силы обороны Украины ударными дронами атаковали Краснодарский и Сызранский нефтеперерабатывающие заводы в РФ. Оба завода работают на обеспечение российской армии.

Фото: Astra

