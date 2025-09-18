18 вересня атаковано нафтозавод Газпрому в місті Салават, що в Башкортостані.

Інформацію про це вже підтвердили в Центрі протидії дезінформації при Раді національного безпеки та оборони України.

Уражено НПЗ у Салаваті: що відомо

Атаку на НПЗ у Салаваті 18 вересня визнав навіть очільник Башкортостана Радій Хабіров.

Останній заявив, що Газпром Нафтохім Салават атакували два дрони.

Загиблих і постраждалих, переконує Радій Хабіров, буцімто немає.

Охорона підприємства, продовжує він, відкривала вогонь на ураження.

– Ступінь пошкоджень з’ясовуємо. Зараз ліквідуємо пожежу, всі служби на місці, – написав Хабіров у своєму Telegram-каналі.

Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко відзначив удари по російських НПЗ та назвах їх “чудовою роботою Сил оборони України”.

Що відомо про НПЗ у Салаваті

НПЗ в Салаваті став другою ціллю після успішної атаки на Волгоградський НПЗ, який уразили у ніч проти 18 вересня.

Цей НПЗ є найбільшим виробником пально-мастильних матеріалів у Південному федеральному окрузі РФ зі щорічним об’ємом переробки 15,7 млн тонн.

Крім того, підприємство залучене до забезпечення потреб збройних сил ворога. За попередньою інформацією, роботу НПЗ було зупинено.

Атака на НПЗ у Салаваті: дані джерел

За даними джерел у СБУ, далекобійні дрони долетіли аж до Башкортостану й влаштували гучну бавовну на одному з найбільших у РВ нафтопереробних і нафтохімічних заводів.

Зранку місцеві Telegram-канали почали писати про атаку на ТОВ Газпром Нафтохім Салават.

За попередньою інформацією, дрони уразили установку ЕЛОУ-АВТ-4 – серце заводу.

Саме вона спершу очищає нафту від води та солей, а потім перетворює її на бензин, дизель, гас і мазут.

На території заводу фіксуються сильна пожежа та підіймається чорний стовп диму.

Факт пошкодження НПЗ також підтвердили представники влади Башкортостану.

