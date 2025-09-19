Три російські МіГ-31 порушили повітряних простір Естонії, через що МЗС країни викликало тимчасового повіреного РФ в Естонії.

Росія порушила повітряних простір Естонії

19 вересня над Фінською затокою три винищувачі МІГ-31 РФ без дозволу увійшли у повітряний простір Естонії і залишалися там загалом 12 хвилин. Щоби висловити протест і передати ноту щодо порушення повітряного простору Естонії, МЗС країни викликало тимчасового повіреного РФ в Естонії.

– Росія вже чотири рази порушила повітряний простір Естонії цього року, що саме по собі є неприйнятним. Але сьогоднішнє вторгнення, в якому три винищувачі вторглися в наш повітряний простір, є безпрецедентно зухвалим, – заявив міністр закордонних справ Маргус Тсахкна, йдеться на сайті відомства.

Зазначається, що все більш масштабні випробування кордонів і зростаюча агресивність Росії повинні зустріти швидке посилення політичного та економічного тиску.

Нагадаємо, що у липні російське прикордонне судно без попередження увійшло до територіальних вод Естонії та перебувало там протягом 35 хвилин.

