Трамп после разговора с Си Цзиньпином заявил о прогрессе в вопросе войны в Украине и торговле
Президент США Дональд Трамп заявил, что разговор с главой Китая Си Цзиньпином помог достичь прогресса по соглашению с TikTok, торговле и войне между Россией и Украиной.
Трамп поговорил с Си Цзиньпином
По словам главы Штатов, звонок был очень хорошим. Также он сообщил, что согласовал с Си Цзиньпином встречу на форуме Азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который пройдет в Южной Корее с 31 октября по 1 ноября 2025 года.
По словам Трампа, стороны договорились, что он поедет в Китай в начале 2026-го, а в ответ Си Цзиньпин посетит Штаты “в соответствующее время”.
— Я только что завершил очень продуктивный телефонный разговор с главой КНР Си Цзиньпином. Мы достигли прогресса по многим очень важным вопросам, включая торговлю, фентанил (синтетический наркотик, — Ред.), необходимость прекращения войны между Россией и Украиной и достижение соглашения по TikTok, — написал Трамп в своей социальной сети Truth Social.
Напомним, что в начале этого года Конгресс США принял закон, запрещающий приложение, если Китай не уступит контроль над 80% активов TikTok.
Ожидалось, что президент США и глава Китая придут к соглашению, в рамках которого TikTok перейдет в собственность, контролируемую США.