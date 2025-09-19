Президент США Дональд Трамп заявил, что разговор с главой Китая Си Цзиньпином помог достичь прогресса по соглашению с TikTok, торговле и войне между Россией и Украиной.

Трамп поговорил с Си Цзиньпином

Президент Дональд Трамп заявил после своего разговора с лидером Китая Си Цзиньпином, что был достигнут прогресс в торговле и прекращении войны России в Украине, а также по соглашению с TikTok.

По словам главы Штатов, звонок был очень хорошим. Также он сообщил, что согласовал с Си Цзиньпином встречу на форуме Азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который пройдет в Южной Корее с 31 октября по 1 ноября 2025 года.

По словам Трампа, стороны договорились, что он поедет в Китай в начале 2026-го, а в ответ Си Цзиньпин посетит Штаты “в соответствующее время”.

— Я только что завершил очень продуктивный телефонный разговор с главой КНР Си Цзиньпином. Мы достигли прогресса по многим очень важным вопросам, включая торговлю, фентанил (синтетический наркотик, — Ред.), необходимость прекращения войны между Россией и Украиной и достижение соглашения по TikTok, — написал Трамп в своей социальной сети Truth Social.

Напомним, что в начале этого года Конгресс США принял закон, запрещающий приложение, если Китай не уступит контроль над 80% активов TikTok.

Ожидалось, что президент США и глава Китая придут к соглашению, в рамках которого TikTok перейдет в собственность, контролируемую США.

Источник : CNN

