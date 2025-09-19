Президент США Дональд Трамп заявив, що розмова з главою Китаю Сі Цзіньпіном допомогла досягти прогресу в угоді з TikTok, торгівлі та війні між Росією та Україною.

Трамп поговорив з Сі Цзіньпіном

Президент Дональд Трамп заявив після своєї розмови з лідером Китаю Сі Цзіньпіном, що було досягнуто прогресу у торгівлі та припиненні війни Росії в Україні, а також стосовно угоди щодо TikTok.

За словами глави Штатів, дзвінок був дуже позитивним. Також він повідомив, що погодив із Сі Цзіньпіном зустріч на форумі Азійсько-тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС), що відбудеться у Південній Кореї 31 жовтня – 1 листопада 2025 року.

Зараз дивляться

За словами Трампа, сторони домовилися, що глава Штатів поїде до Китаю на початку 2026-го, а Сі Цзіньпін відвідає США “у відповідний час”.

– Я щойно завершив дуже продуктивну телефонну розмову з главою КНР Сі Цзіньпіном. Ми досягли прогресу з багатьох дуже важливих питань, включно з торгівлею, фентанілом (синтетичний наркотик, – Ред.), необхідністю припинення війни між Росією та Україною, а також досягненням угоди щодо TikTok, – написав Трамп у своїй соціальній мережі Truth Social.

Нагадаємо, що на початку цього року Конгрес США ухвалив закон, що забороняє застосунок, якщо Китай не поступиться контролем над 80% активів TikTok.

Очікувалося, що президент США та глава Китаю дійдуть угоди, в рамках якої TikTok перейде у власність, яку контролює США.

Джерело : CNN

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.