Верховный совет национальной безопасности Ирана заявил в субботу, 20 сентября, о приостановке сотрудничества с МАГАТЭ.

Об этом сообщает иранское агентство Tasnim.

Сотрудничество между Ираном и МАГАТЭ приостановлено: что известно

Совет нацбезопасности сообщил в заявлении, что несмотря на сотрудничество Министерства иностранных дел Ирана с МАГАТЭ и представление планов по урегулированию ядерного вопроса, “действия европейских стран фактически приостановят путь сотрудничества с агентством”.

Сейчас смотрят

Отмечается, что сегодня Совет провел заседание под председательством президента, на котором обсуждалась ситуация в регионе.

Также “были проанализированы действия отдельных стран на международной арене, в частности в сфере военных операций и санкций”.

— В частности, были обсуждены и пересмотрены необдуманные действия трех европейских стран (Великобритании, Франции и Германии) по иранскому ядерному вопросу. Несмотря на сотрудничество МИД Ирана с МАГАТЭ и представление планов решения вопроса, действия европейских стран фактически приостановят путь сотрудничества с агентством, – отмечается в заявлении.

Совет Безопасности ООН возобновил санкции против Ирана

Напомним, 19 сентября Совет Безопасности ООН отклонил предложение продлить режим ослабления санкций против Ирана и возобновил ограничения, действовавшие до ядерного соглашения 2015 года, пишет Укринформ.

Проект резолюции получил только четыре голоса “за” — от России, Китая, Алжира и Пакистана.

Против проголосовали Дания, Франция, Греция, Панама, Сьерра-Леоне, Словения, Сомали, Великобритания и Соединенные Штаты. Гайана и Республика Корея воздержались.

Если бы резолюция была принята, она приостановила бы действие санкций ООН против Ирана, наложенных до подписания Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) 2015 года, тем самым сохраняя снятие ограничений, предусмотренное соглашением для Тегерана.

Резолюция, которая утвердила СВПД в июле 2015 года, устанавливала порядок отмены санкций ООН и предусматривала механизм их повторного введения в случае “существенного нарушения” обязательств любым из участников – Китаем, Францией, Германией, Россией, Великобританией, США, ЕС или Ираном (так называемый механизм snapback).

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.