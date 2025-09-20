Верховна рада національної безпеки Ірану заявила в суботу, 20 вересня, про призупинення співпраці з МАГАТЕ.

Про це повідомляє іранське агентство Tasnim.

Співпрацю між Іраном і МАГАТЕ призупинено: що відомо

Рада нацбезпеки повідомила в заяві, що незважаючи на співпрацю Міністерства закордонних справ Ірану з МАГАТЕ та представлення планів щодо врегулювання ядерного питання, “дії європейських країн фактично призупинять шлях співпраці з агентством”.

Зазначається, що сьогодні Рада провела засідання під головуванням президента, на якому обговорювалася ситуація в регіоні.

Також “було проаналізовано дії окремих країн на міжнародній арені, зокрема у сфері військових операцій та санкцій”.

– Зокрема, були обговорені та переглянуті необдумані дії трьох європейських країн (Великої Британії, Франції та Німеччини) щодо іранського ядерного питання. Незважаючи на співпрацю МЗС Ірану з МАГАТЕ та представлення планів вирішення питання, дії європейських країн фактично призупинять шлях співпраці з агентством, – зазначається в заяві.

Радбез ООН відновив санкції проти Ірану

Нагадаємо, 19 вересня Рада Безпеки ООН відхилила пропозицію продовжити режим послаблення санкцій проти Ірану та відновила обмеження, як діяли до ядерної угоди 2015 року, пише Укрінформ.

Проєкт резолюції отримав лише чотири голоси “за” – від Росії, Китаю, Алжиру та Пакистану.

Проти проголосували Данія, Франція, Греція, Панама, Сьєрра-Леоне, Словенія, Сомалі, Велика Британія та Сполучені Штати. Гаяна і Республіка Корея утрималися.

Якби резолюцію ухвалили, вона призупинила б дію санкцій ООН проти Ірану, накладених до підписання Спільного всеосяжного плану дій (СВПД) 2015 року, тим самим зберігаючи зняття обмежень, передбачене угодою для Тегерана.

Резолюція, яка затвердила СВПД у липні 2015 року, встановлювала порядок скасування санкцій ООН і передбачала механізм їх повторного введення у разі “суттєвого порушення” зобов’язань будь-яким із учасників – Китаєм, Францією, Німеччиною, Росією, Великою Британією, США, ЄС або Іраном (так званий механізм snapback).

