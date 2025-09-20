Масштабная кибератака на поставщика авиационных систем парализовала работу ведущих европейских аэропортов, включая лондонский Хитроу, Брюссель и Берлин.

Об этом сообщает Reuters и Sky News.

Кибератака на европейские аэропорты: что известно

Киберпреступники атаковали компанию Collins Aerospace, которая является поставщиком систем регистрации и посадки для многочисленных авиакомпаний в аэропортах по всему миру.

Технический сбой вынудил аэропорты переходить на ручные процедуры обслуживания пассажиров.

По данным СМИ, кибератака вызвала многочисленные задержки и отмены рейсов в субботу.

В частности, аэропорт Брюсселя подтвердил отмену 10 рейсов и задержку 17 рейсов более чем на час.

— Атака вывела из строя автоматизированные системы, что позволило только ручную регистрацию и посадку, — сообщили представители аэропорта на вебсайте.

Берлинский аэропорт также испытал значительные задержки из-за невозможности использования автоматизированных систем.

— Из-за технической проблемы у поставщика системы время ожидания на регистрацию более длительное, — говорится в сообщении на сайте аэропорта.

Несмотря на масштабную кибератаку, аэропорт Франкфурта, крупнейший в Германии, и Цюрих не пострадали.

Аэропорт Хитроу предупредил пассажиров о возможных задержках и посоветовал проверять статус рейсов перед поездкой в аэропорт.

В настоящее время продолжается ликвидация последствий кибератаки. Кто именно за этим стоит, пока неизвестно.

