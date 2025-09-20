Масштабна кібератака на постачальника авіаційних систем паралізувала роботу провідних європейських аеропортів, зокрема лондонський Хітроу, Брюссель та Берлін.

Про це повідомляє Reuters та Sky News.

Кібератака на європейські аеропорти: що відомо

Кіберзлочинці атакували компанію Collins Aerospace, яка є постачальником систем реєстрації та посадки для численних авіакомпаній в аеропортах по всьому світу.

Зараз дивляться

Технічний збій змусив аеропорти переходити на ручні процедури обслуговування пасажирів.

За даними ЗМІ, кібератака спричинила численні затримки та скасування рейсів у суботу.

Зокрема, аеропорт Брюсселя підтвердив скасування 10 рейсів та затримку 17 рейсів більше ніж на годину.

— Атака вивела з ладу автоматизовані системи, тому реєстрація та посадка здійснювалися виключно в ручному режимі, – повідомили представники аеропорту на своєму вебсайті.

Берлінський аеропорт також зазнав значних затримок через неможливість використання автоматизованих систем.

— Через технічну проблему у постачальника системи час очікування на реєстрацію довший, – йдеться у повідомленні на сайті аеропорту.

Попри масштабну кібератаку, аеропорт Франкфурта, найбільший у Німеччині, та Цюрих не постраждали.

Аеропорт Хітроу попередив пасажирів про можливі затримки та порадив перевіряти статус рейсів перед поїздкою до аеропорту.

Наразі триває ліквідація наслідків кібератаки. Хто саме за цим стоїть, поки що невідомо.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.