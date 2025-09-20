Нефтегазовые доходы России продолжают стремительно снижаться, вынуждая Кремль закрывать дефицит бюджета за счет фонда национального благосостояния и повышения налогов для населения.

Об этом сообщает Служба внешней разведки Украины (СВРУ).

Дефицит в бюджете РФ: что известно

Доля нефтегазовых поступлений в госбюджете РФ сокращается с почти 50% ранее до прогнозируемых 20-22% в 2026 году.

Министр финансов РФ Антон Силуанов признает потерю ключевого источника доходов, что создает серьезную бюджетную проблему.

Чтобы покрыть дефицит, Кремль рассматривает три основных варианта:

использовать фонд национального благосостояния, который сам после предыдущих займов нуждается в поддержке;

увеличить государственный долг, что повлечет за собой дополнительные расходы на обслуживание;

повысить налоги и сборы, что напрямую повлияет на население.

Все три пути обещают существенные трудности для экономики и граждан.

Как отмечают в СЗРУ, экономисты Института народнохозяйственного прогнозирования РАН отмечают, что исчерпаны факторы экономического роста, которые действовали ранее.

Потребление домашних хозяйств в первом полугодии 2025 года упало до 2,7% — худшего показателя за годы полномасштабной войны против Украины.

Для сравнения, в 2023 году этот показатель составлял 7,4%, а в 2024-м — 5,4%.

Такая динамика свидетельствует об углублении экономических проблем России и падении жизненного уровня населения.

