СЗРУ: Росія закриватиме бюджетну дірку через фонд добробуту та нові податки
Нафтогазові доходи Росії продовжують стрімко знижуватися, змушуючи Кремль закривати дефіцит бюджету за рахунок фонду національного добробуту та підвищення податків для населення.
Про це повідомляє Службу зовнішньої розвідки України (СЗРУ).
Дефіцит у бюджеті РФ: що відомо
Частка нафтогазових надходжень у держбюджеті РФ скорочується з майже 50% раніше до прогнозованих 20-22% у 2026 році.
Міністр фінансів РФ Антон Сілуанов визнає втрату ключового джерела доходів, що створює серйозну бюджетну проблему.
Щоб покрити дефіцит, Кремль розглядає три основні варіанти:
- використати фонд національного добробуту, який сам після попередніх позик потребує підтримки;
- збільшити державний борг, що спричиняє додаткові витрати на обслуговування;
- підвищити податки та збори, що безпосередньо вплине на населення.
Всі три шляхи обіцяють суттєві труднощі для економіки та громадян.
Як зазначають у СЗРУ, економісти Інституту народногосподарського прогнозування РАН зазначають, що вичерпано чинники економічного зростання, які діяли раніше.
Споживання домашніх господарств у першому півріччі 2025 року впало до 2,7% — найгіршого показника за роки повномасштабної війни проти України.
Для порівняння, у 2023 році цей показник складав 7,4%, а у 2024-му — 5,4%.
Така динаміка свідчить про поглиблення економічних проблем Росії та падіння життєвого рівня населення.