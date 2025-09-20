Нафтогазові доходи Росії продовжують стрімко знижуватися, змушуючи Кремль закривати дефіцит бюджету за рахунок фонду національного добробуту та підвищення податків для населення.

Про це повідомляє Службу зовнішньої розвідки України (СЗРУ).

Дефіцит у бюджеті РФ: що відомо

Частка нафтогазових надходжень у держбюджеті РФ скорочується з майже 50% раніше до прогнозованих 20-22% у 2026 році.

Міністр фінансів РФ Антон Сілуанов визнає втрату ключового джерела доходів, що створює серйозну бюджетну проблему.

Щоб покрити дефіцит, Кремль розглядає три основні варіанти:

використати фонд національного добробуту, який сам після попередніх позик потребує підтримки;

збільшити державний борг, що спричиняє додаткові витрати на обслуговування;

підвищити податки та збори, що безпосередньо вплине на населення.

Всі три шляхи обіцяють суттєві труднощі для економіки та громадян.

Як зазначають у СЗРУ, економісти Інституту народногосподарського прогнозування РАН зазначають, що вичерпано чинники економічного зростання, які діяли раніше.

Споживання домашніх господарств у першому півріччі 2025 року впало до 2,7% — найгіршого показника за роки повномасштабної війни проти України.

Для порівняння, у 2023 році цей показник складав 7,4%, а у 2024-му — 5,4%.

Така динаміка свідчить про поглиблення економічних проблем Росії та падіння життєвого рівня населення.

